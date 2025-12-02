Un paso más para que la Pirámide sea declarada Patrimonio Histórico y Cultural de Santa Fe

En la sesión ordinaria N.º 12 del Período Extraordinario 143, realizada este 27 de noviembre de 2025, la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini informó que continuará impulsando el proyecto que propone declarar Monumento Histórico Provincial a la Pirámide del Centenario, ubicada en la Plaza 23 de Agosto de la ciudad de Las Toscas.

La legisladora destacó que la iniciativa ya cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que, al iniciar el próximo período ordinario, estará en condiciones de recibir media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En este sentido, Mancini expresó: “La Pirámide del Centenario es parte viva de nuestra historia y de nuestras raíces. Seguiremos trabajando para garantizar su preservación y el reconocimiento que merece”, agradeciendo además el compromiso del Archivo Histórico Tosquense y de la comunidad en la defensa y promoción de su patrimonio.

La actual Pirámide del Centenario, inaugurada el 25 de mayo de 1989, conserva documentos históricos de gran valor y fue reconstruida gracias al esfuerzo conjunto de vecinas y vecinos que integraron una comisión encabezada por Rufino Del Fabro y Ramona Paula Rinesi.



Su importancia cultural, educativa y afectiva la convierte en un emblema fundamental para Las Toscas y la región.