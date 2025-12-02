La capacitación “Hotelería en Acción” reunió a prestadores turísticos de toda la región

El Área de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que el pasado sábado 29 se desarrolló la segunda jornada de capacitación para el sector turístico, titulada “Hotelería en Acción: Buenas Prácticas y Experiencia del Huésped”.
La actividad tuvo lugar en el SUM del Colegio Santísima Virgen Niña y contó con una destacada participación de empresas hoteleras del corredor Jaaukanigás, provenientes de Reconquista, Las Toscas y Florencia. De la ciudad de Villa Ocampo, estuvieron presentes Apart Hotel Aires de Campo, Hotel Juan de Garay, Posada Las Orquídeas, Posada Las Mariquitas, prestadores de departamentos emergentes, y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo.
Este nuevo encuentro formativo reafirma el compromiso del municipio con la profesionalización del sector y la mejora continua de la calidad turística en la región, promoviendo herramientas que fortalezcan la atención, el servicio y la experiencia de cada visitante.
