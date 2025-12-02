Cotelvo: Fallecimiento de Roberto Ramon Esquivel, a los 86 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Roberto Ramon Esquivel, a los 86 años.

Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.

Sepelio martes 2 de diciembre a las 18:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Roberto Ramon Esquivel, que en paz descanse.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar