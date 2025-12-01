Salvador Di Stefano: Todos los caminos conducen a la bolsa

Por Salvador Di Stefano

La baja de tasas en el exterior, la mejora del riesgo país, y las acciones con buenos balances, son un condimento óptimo para un mercado alcista en diciembre.

El mercado muestra un cambio brutal en la liquidez, producto de la reducción de encajes, y la baja de la tasa de interés en el mercado. Los Fondos comunes de inversión no podrán tener más de un 10% de cauciones, lo que liberaría fondos para buscar otras alternativas de inversión, como sería el caso del plazo fijo o instrumentos de renta fija en pesos. Esto último ayudaría al Estado a renovar los vencimientos venideros. En diciembre hay que pagar deuda en pesos con privados por $ 13,2 billones, en enero $ 15,8 billones, en febrero $ 12,4 billones y en marzo $ 10,3 billones. Lo ideal sería comenzar a renovar deuda con vencimientos superiores a los 120 días, para no incrementar el stock de vencimientos de los próximos meses.

Un alargamiento de los plazos le permitirá al gobierno nacional un mejor diseño de la curva de rendimientos, y quitarles estrés a las renovaciones futuras. Creemos que la tasa de interés va a seguir a la baja, lo que estaría descontando una inflación claramente descendente.

Al mes de octubre del año 2025 la inflación fue del 31,3% anual, mientras que la tasa de devaluación fue del 40,1% anual, esto nos deja como resultado una deflación en dólares del 6,3%. Creemos que a futuro la inflación tiene que bajar, por ende, la evolución del tipo de cambio debería ubicarse por debajo de la tasa de inflación, esto implica que vemos un escenario bajista para el dólar.

El dólar mayorista se ubica en $ 1.451,5 con el techo de la banda en torno de los $ 1.510. En el mes de noviembre se colocaron obligaciones negociables en el exterior cerca de U$S 4.200 millones, en algún momento de diciembre estos dólares van a ir ingresando al mercado de cambios, no en su plenitud, pero si un porcentaje del total. El ingreso de dólares hará retroceder al tipo de cambio desde los niveles actuales. Por otro lado, la excesiva dolarización previa a las elecciones en algún momento hará que tengamos un dólar muy ofertado, diciembre es un mes con mucha demanda de pesos, con pago de aguinaldo, por ende, la oferta de dólares va a prosperar.

Con tasas en baja y dólar poco atractivo, todos los caminos conducen a bonos y acciones.

En el caso de los bonos soberanos en dólares, nos parece muy atractivo el bono AL41 por ser el más largo de la serie.

En el caso de los bonos en pesos, los Boncap duales están cotizando por encima del valor técnico, por ende, andar con cuidado a la hora de comprar estos bonos. Lucen mejores bonos en pesos más cortos, con tasas de interés fija más elevadas que los duales.

En el caso de las acciones vemos un estancamiento momentáneo en las acciones petroleras, como Vista, Pampa e YPF. Sin embargo, hay acciones ligadas a la energía y gas que están cobrando protagonismo. Los bancos presentaron muy malos balances, y Mercado Libre parece sacar ventaja en este contexto con resultados positivos al tercer trimestre del año.

En conclusión, todos los caminos conducen a que en diciembre el riesgo país baje a niveles inferiores a los 500 puntos, con el ayudin de la Reserva Federal de Estados Unidos que podría bajar la tasa a niveles del 3,50% / 3,75% anual.

En acciones vamos a un mercado muy alcista, que seguramente nos dejara con buenas utilidades de cara a los próximos 45 días.

Los instrumentos financieros en pesos lucen poco atractivos, pero muchos operadores han tomado caución al 18% anual, y se han colocado a tasas superiores al 30% anual, con una brecha más que interesante.

El mercado de dólar futuro, se esta desinflando con las posiciones vendidas, y muestra que muchas posiciones se están cancelando, y el interrogante es como quedaran las posiciones futuras, respecto al techo de la banda proyectado. Desde nuestro punto de vista, suponemos que, en el futuro inmediato, muchas de estas posiciones quedarán contenidas en la banda, dando previsibilidad de un dólar más clamo, y ganancias en moneda dura muy importantes en el mercado de capitales.