Villa Ocampo: Detienen a dos hombres por el robo de cajones de cerveza

Personal del Comando Radio Eléctrico (C.R.E.) de la Unidad Regional IX detuvo este lunes a dos hombres acusados de sustraer cuatro cajones de cerveza de un supermercado de Villa Ocampo.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:20, cuando el propietario del comercio alertó a la policía que una persona había saltado el muro perimetral y se había llevado los cajones, retirándose del lugar en una motocicleta 110 cc negra junto a un acompañante. El denunciante aportó además imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local.

Con los datos aportados, los agentes realizaron un patrullaje por la zona y localizaron a los sospechosos en barrio Sarmiento, en la intersección de calles 25 de Mayo y Sarmiento. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron ingresar rápidamente a un local, pero fueron interceptados e identificados, tratándose de dos vecinos de la ciudad.

En un kiosco cercano se encontraron los envases presuntamente sustraídos, que quedaron secuestrados como parte de la investigación. Los dos implicados fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial, donde se les imputó el delito de hurto calificado por escalamiento y resistencia a la autoridad.

La Fiscalía y la Defensa en turno fueron notificadas de las actuaciones.