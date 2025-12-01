Villa Ocampo: Se lanza el concurso de «Árbol Navideño»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a todas las instituciones, clubes y comisiones barriales de la ciudad a participar del concurso “Árbol Navideño Reciclado”, una propuesta que busca promover el cuidado del ambiente y la creatividad comunitaria bajo el lema “Transformando residuos en magia navideña”.



Podrán participar instituciones educativas, sociales, culturales, deportivas y comisiones barriales.



Inscripciones:

Estarán abiertas desde el 28 de noviembre hasta el 20 de diciembre, y los interesados deben comunicarse a través de WhatsApp al 3482-671488.



Exhibición y premiación:

Los árboles confeccionados con materiales reciclados serán exhibidos el 22 de diciembre en espacios públicos o en los propios establecimientos participantes.

La premiación tendrá lugar el 29 de diciembre, en el marco de las actividades navideñas organizadas por el municipio.



Bases y condiciones:

Pueden consultarse en el enlace publicado en las redes oficiales del municipio. Además, adjuntamos el dossier a esta nota.

Se invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que combina creatividad, conciencia ambiental y espíritu festivo.