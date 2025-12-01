La Municipalidad de Villa Ocampo convoca a regularizar nichos en el cementerio local

La Municipalidad de Villa Ocampo cita y emplaza a los deudos de las personas sepultadas en el Cementerio Municipal de esta ciudad, cuyo listado se publica, a presentarse en Mesa de Entrada del Palacio Municipal, calle Tibaldo 1578, hasta el día 30 de diciembre de 2025, en horario de atención al público, a los fines de regularizar la situación de uso del nicho municipal.

Bajo apercibimiento de considerarlos desinteresados y proceder según lo establecido en las disposiciones vigentes:

· FERMINA SUÁREZ – Año de fallecimiento: 1992 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 1

· DALMASO VACCARO – Año de fallecimiento: 1998 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 2

· ESTELA MARÍA DE BINAGHI – Año de fallecimiento: 1978 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 3

· HÉCTOR VICENTE VELOZO – Año de fallecimiento: 1968 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 4

· M. A. QUINTANA – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 5

· MATILDE CORDONEDA DE SAGER – Año de fallecimiento: 1961 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 6

· EMILIANO SOSA – Año de fallecimiento: 1999 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 7

· TERESITA GÁLVEZ – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 8

· VILMA RAQUEL STREULI – Año de fallecimiento: 1998 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 10

· ENCARNACIÓN ACEVEDO – Año de fallecimiento: 1994 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 11

· MANZILLA (dos féretros) – Años de fallecimiento: 1952 y 1966 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 12

· PETRONA M. DE PEZZ – Año de fallecimiento: 1982 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 13

· RAMÓN LUQUE – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 14

· PILAR RUIZ DÍAZ DE MIÑO – Año de fallecimiento: 1990 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 15

· GLADYS MUÑOZ DE LAHETJUZAN – Año de fallecimiento: 1972 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 16

· HUGO EMILIANO PAVÓN – Año de fallecimiento: 1992 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 18

· ALCIRA R. DE MILANECI – Año de fallecimiento: 2000 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 21

· MARÍA POLO DE DÍAZ COLODRERO – Año de fallecimiento: S/D – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 22

· ADRIANO DA ROS – Año de fallecimiento: 1983 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 24

· ELENA GLADIS CANELO DE MASIN – Año de fallecimiento: 1995 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 25

· PEDRO VIETTA – Año de fallecimiento: 1994 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 26

· ROSANA A. CANDIA – Año de fallecimiento: 1988 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 27

· GLADYS HEBE GALMARINI DE GAHN – Año de fallecimiento: 1995 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 28

· CLODOMIRO SAGER – Año de fallecimiento: 1994 – Ubicación: Sector Oeste, Fila 2, Nº 30

CONSULTAS: Tel. (03482) 466300/466398 – Email: [email protected]