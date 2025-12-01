Villa Ocampo: Detienen a un hombre que se hacía pasar por agente de la PDI

En horas de la tarde del 29 de noviembre, alrededor de las 17:15, personal de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo detuvo a un hombre que era buscado por un hecho ocurrido días atrás, cuando se habría identificado falsamente como integrante de la Policía de Investigaciones (PDI) en el hospital local.

El procedimiento se inició durante un patrullaje preventivo por el barrio 8 de Octubre, donde los agentes observaron a un sujeto —vestido con remera gris y bermuda roja— a quien reconocieron como vecino. Al notar la presencia policial, el hombre emprendió una rápida huida e ingresó a una vivienda.

Según las actuaciones, el mismo individuo estuvo involucrado el 23 de noviembre en un episodio dentro del nosocomio local, donde se habría presentado como personal de la PDI para exigir una mejor atención médica para su pareja internada.

La Fiscalía ya había dispuesto su aprehensión en caso de volver a ser visto en la vía pública. En un nuevo patrullaje, el sospechoso fue localizado cuando saltaba el tapial trasero de una finca. Finalmente, fue reducido y trasladado a la sede policial.

El hombre quedó imputado, de manera preliminar, por los delitos de resistencia a la autoridad, violación de domicilio, usurpación de título y honor, y hurto en grado de tentativa. Se dio intervención al fiscal en turno y a la defensa.