Operativo “Hospital de Oro”: Detienen a Dylan Cantero y desmantelan banda narco en Rosario

En el marco del Plan Bandera, bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en Santa Fe, el día 29 de noviembre de 2025, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a siete personas que poseían directa relación con la organización narcocriminal “Los Monos”. Entre los detenidos se encuentra Dylan Cantero, hijo del jefe de dicha estructura.

La presente intervención, desplegada por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, se contextualiza en los diversos allanamientos que los efectivos desarrollaron en septiembre del corriente año, logrando desarticular un grupo vinculado a «Los Monos» con la investigación en desarrollo.

Días atrás, Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda de “Los Monos” fue atacado por un grupo de sicarios que protagonizó una balacera contra su domicilio y provocándole heridas de arma de fuego, por las que fue hospitalizado para su atención.

En relación con la mencionada investigación, el Colegio de Jueces de 1° Instancia Distrito Rosario a cargo del Dr. Rodrigo Santana, Ministerio Publico de la Acusación Rosario del Dr. Cesar Luis Pierantoni, ordenó la realización de ocho allanamientos tanto en el hospital donde se encontraba internado Cantero, como así también en fincas referentes a los familiares de éste.

Por lo expuesto, los federales ingresaron al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, donde efectivizaron la detención de Cantero, de su novia, su hermana y su cuñado. Del mismo modo, decomisaron cuatro dispositivos telefónicos, un vehículo, un crucifico de oro, cadenas, anillos, pulseras y aritos del mismo material, un reloj y 1.825.000 pesos en efectivo.



Por su parte, al irrumpir en cada una de las moradas investigadas, se procedió a la detención de tres individuos más (dos mujeres y un hombre) y al secuestro de 25 teléfonos celulares, tres tablets, un arma de fuego 9mm, varias municiones, tarjetas de prepago y 200 dólares.



Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).