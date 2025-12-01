Cotelvo: Fallecimiento de Amalia Margarita Forlín Vda. de Cubecino, a los 77 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Amalia Margarita Forlín Vda. de Cubecino, a los 77 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.



Sepelio lunes a las 10:30 hs. en Cementerio Municipal.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Amalia Margarita Forlín Vda. de Cubecino, que en paz descanse.