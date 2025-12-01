Villa Ocampo: Cotelvo Servicios y Mutual Cotelvo celebraron la cena de fin de año

El pasado viernes 28 de noviembre, en las instalaciones de la planta de agua potable, COTELVO Servicios y Mutual COTELVO celebraron la cena de camaradería de fin de año, con la participación del personal y Consejo de Administración y Directivo de ambas entidades; destacándose en la oportunidad, dos importantes logros que se dieron recientemente y que tienen que ver con la tarea responsable y al servicio de la comunidad que realiza cotidianamente la cooperativa.

Por un lado, la finalización y puesta en marcha de la remodelación y ampliación de la segunda planta potabilizadora; y sumado a ello, la renovación por 30 años de la concesión por parte del municipio de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Valiéndose de recursos humanos y económicos generados localmente, COTELVO Servicios sigue siendo una de las principales impulsoras del desarrollo ocampense, además de referente y guía ante cada desafío comunitario.