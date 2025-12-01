Villa Ocampo celebró el 147° Aniversario con emotivos homenajes y reconocimientos

La Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante este 30 de noviembre una serie de actividades oficiales para conmemorar el 147° aniversario de la ciudad, en una jornada que reunió a autoridades, instituciones y vecinos.

Las celebraciones comenzaron a las 19:00, en el Cementerio Municipal, con una ofrenda floral en homenaje a los primeros pobladores y a quienes formaron parte de la historia de la comunidad. Más tarde, a las 20:00, en el Complejo Arno, se desarrolló el acto protocolar, que contó con la presencia destacada de Lucila Ocampo, descendiente directa del fundador Manuel Ocampo Samanés.



El diputado provincial Diosinio Scarpín hizo entrega del Diploma de Honor de la Cámara de Diputados a Leonardo Nocenti, por su desempeño en el Mundial de Voley U17, junto a la Selección Argentina, en Bulgaria.



Durante el acto, los miembros del Concejo Municipal hicieron entrega de las menciones “Manuel Ocampo Samanés” a las siguientes personas e instituciones:

Rubro Actividad Deportiva: Ian Furlán, por sus importantes logros en competencias de natación desarrolladas a nivel regional, provincial y nacional que lo llevaron, con solo 13 años de edad, a formar parte del equipo de quince niños convocados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, que representará a la Argentina en los Juegos Sudamericanos Escolares-Asunción 2025. Rubro Actividad Cultural: Valentina Sofía Rosales, embajadora cultural de Villa Ocampo y del norte santafesino en los certámenes folclóricos del país, que este año logró, por segunda vez consecutiva, consagrarse como Campeona Nacional de Malambo Femenino. Rubro Institución Intermedia: Club de Abuelos, por su destacada trayectoria, su permanente labor en beneficio de las personas adultas mayores y su aporte al desarrollo social y cultural de nuestra ciudad. Rubro Acción Solidaria: Club de Leones por su monumental trabajo en la gestión y concreción de la Sala de Mamografía para el Hospital SAMCO «Dr. Esteban Galmarini»; generosa contribución que mejorará la calidad de vida de los habitantes de la comunidad local y regional.



Además, se hicieron dos reconocmientos especiales:



• Al Semanario Ocampense, por cumplir 90 años de comunicación local y ser referente histórico de la región.

• A Teresita Base, quien fuera una de las principales exponentes de la música litoraleña y por su invaluable legado cultural.



El acto finalizó con un breve video institucional el cual exhibió el trabajo del equipo de gestión, coordinado por el Intendente Cristian Marega, en estos dos años.

El mensaje del intendente Cristian Marega

“Hoy el clima nos ha jugado una mala pasada, pero eso no fue motivo para que no podamos encontrarnos a celebrar estos 147 años de nuestra querida Villa Ocampo”, expresó el intendete al iniciar su mensaje.

El mandatario recordó la figura de Manuel Ocampo Samanés y los inicios de la ciudad: “Hace casi un siglo y medio llegaba a estas tierras con un corazón cargado de ilusiones y esperanzas… con mucho trabajo y sacrificio fundó ‘Colonia Ocampo’, una comunidad que comenzó a crecer rápidamente”.

Marega también destacó el presente de la ciudad y las políticas que se impulsan desde la gestión: “Estamos escribiendo el presente con la obra pública como bandera del desarrollo, con la modernización de los espacios públicos, el acompañamiento a nuestros adultos mayores, el eco-turismo, la Liga Municipal de Fútbol Infantil y el trabajo mancomunado con las instituciones y empresarios”.

“Somos una ciudad de personas trabajadoras y resilientes, que cuando se caen se vuelven a levantar. Compartimos un objetivo común: que Villa Ocampo siga creciendo”.

Mirando hacia adelante, el intendente subrayó la importancia de los proyectos estratégicos que se encuentran en marcha: “Nuestra ciudad también es futuro: con la mirada puesta en el río Paraná a través de Puerto Ocampo, con la conexión fluvial con Bella Vista, con obras históricas que nos invitan a soñar y con políticas públicas que trascienden gobiernos”.

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la unidad y al trabajo colectivo: “Siguiendo el camino que es el legado de Don Manuel Ocampo Samanés, y contando con la ayuda y protección de Dios, iremos concretando nuestros sueños más anhelados”.