Schueri: Santa Fe se posiciona en el concierto Legislativo e Impositivo Nacional ante un desafiante 2026

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Maximiliano Pullaro estuvo dos días la semana pasada en Capital Federal hilvanando acuerdos parlamentarios que Gisela Scaglia deberá terminar de coser. La Federación Industrial de Santa Fe – FISFE – plantea un panorama oscuro para el año que viene, como consecuencia de la actual política económica nacional.

El Gobernador santafesino se reunió la semana pasada en CABA con el gobernador chubutense Nacho Torres, la Vicegobernadora de Córdoba Myriam Prunotto y Miguel A. Pichetto entre otros para, con los primeros convenir que Gisela Scaglia presida el bloque de Provincias Unidas, mientras que con el veterano político rionegrino Pichetto seguirán avanzando en las conversaciones a los fines de que con los tres integrantes de su Encuentro Federal pase engordar las filas de PU para llegar a la veintena de miembros con los que aspirar contar. Algunas fuentes aseguran haber escuchado que Miguel Angel Pichetto no quisiera perder la identidad de Encuentro Federal para pasarse a Provincias Unidas.



El 26 de octubre Provincias Unidas consiguió en todo el país nada más que ocho bancas genuinas. “No habrá interbloque”, nos aseguró Gisela Scaglia. En este estado de cosas, además de Pichetto habría que esperar la decisión que tomarán los 12 radicales entre aliados y críticos a Milei. Por lo pronto Scaglia también nos comentó que Martín Lousteau estará en Provincias Unidas.



Todo estaría indicando que con el paso de 3 diputados del PRO, La Libertad Avanza de Milei llegaría a 94 diputados contra 96 del kirchnerismo; mientras el gobernador de Catamarca Raúl Jalil busca formar un bloque de 4 diputados que se retirarían del bloque K, y entonces los libertarios pasarían a ser la primera minoría, desterrando al peronismo por primera vez desde 1989.

El mapa santafesino en el Congreso

De los diputados nacionales “proístas” que mudaron a LLA habrá dos santafesinos: Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni. El otro Diputado que seguirá hasta el 2027 José Nuñez, pasará del PRO a amplificar el espacio de Provincias Unidas a las órdenes de Scaglia, quien a su vez como presidente del PRO santafesino tampoco estará junto a su familia.



El PRO de Santa Fe ya no tendrá representación en la Cámara de Diputados de la Nación, de la misma manera que la UCR con el alejamiento de Mario Barletta y Melina Giorgi el 10 de diciembre.

Entonces La Libertad Avanza pasará de los actuales tres diputados (Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci y Romina Diez) a contabilizar nueve a saber: Romina Díez, Nicolás Mayoraz, Agustín Pellegrini, Valentina Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Rocío Bonacci, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovani.

Así las cosas, Provincias Unidas además de los electos Gisela Scaglia y Pablo Farías sumará a José Nuñez, o sea tres en total; mientras que el peronismo de Unión por la Patria a Diego Giuliano, Florencia Carignano y Germán Martínez se agregarán Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandra Borgata, quedando un bloque de seis miembros.



Al momento de redactar estas líneas no sabemos si el diputado socialista Esteban Paulón, santafesino domiciliado legalmente en CABA, por donde fue candidato a Senador nacional el 26 de octubre (y acérrimo adversario de Javier Milei) pasará a integrar las filas de Provincias Unidas, o seguirá en Encuentro Federal de Pichetto.

La tributaria 2026 acorde con los “nuevos tiempos”

La Cámara de Senadores tratará el jueves 11 la Ley Tributaria, que dentro lo que podríamos considerar medidas de alcance general actualiza durante el primer semestre el Impuesto Inmobiliario Urbano un 14%, mientras que el segundo semestre se podrá actualizar según la evolución promedio ponderado IPC y RIPTE del semestre octubre 2025 – marzo 2026.



En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural también se actualiza un 14% en el primer semestre. El segundo semestre se podrá actualizar según la evolución del índice de precios mayoristas agropecuarios del semestre octubre 2025 – marzo 2026).



Los “contribuyentes cumplidores” tendrán un descuento del 33% (20% de descuento y exención cuota 6) y si paga el año completo el descuento combinado (por buen contribuyente + pago contado) es del 56%. Si abona con débito automático se obtiene un descuento final del 43%.

Patente vehículos: sin cambio en las alícuotas. Para vehículos modelo 2022 o anteriores se garantiza tope de aumento 30% respecto a 2025. Si se paga de manera anual el impuesto inmobiliario y patente habrá un 35% de descuento

Alquiler de vivienda única: Exención en impuesto de sellos, y también se exime de sellos el crédito hipotecario para vivienda única

Se reduce un 20% la carga tributaria en el impuesto sobre los ingresos brutos a prestadores de discapacidad; y los autos híbridos tendrán una exención por 5 años.

Ahora bien, dentro de las “medidas de alcance a actividades económicas común a todos los sectores”, vemos que se podrá deducir del pago de Ingresos Brutos el sueldo bruto de cada nuevo empleado que incremente la dotación de personal a noviembre de 2025.



También habrá prórroga estabilidad tributaria Pyme y prórroga beneficio reducción de alícuota art. 25 Ley 13750.



Actualización de parámetros para exenciones y escalas de impuestos: 30% (Inflación 2025 s/ último REM 29,6%) y no hay incrementos de alícuotas a ninguna actividad.



También se contempla exención Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos generados por eventos calificados de “interés provincial” por la Secretaría de Comunicación Social.

Para el sector agropecuario: exento de Ingresos Brutos, y a propietarios que explotan propio/s campo/s de hasta 300 hectáreas se les otorga descuento en el impuesto inmobiliario rural: 50% en el norte provincial, 40% en el centro provincial y 30% en el sur provincial.



También habrá descuento en emisión: arrendatarios de hasta 300 hectáreas que tienen a cargo el pago del impuesto inmobiliario rural se les otorga descuento: 50% en el norte provincial, 40% en el centro provincial y 30% en el sur provincial y devolución en cuenta a saber: Gran Propietario Rural, se computarán solo un tercio de las hectáreas en los 3 departamentos del norte, y solo dos tercios las hectáreas en los departamentos San Cristóbal, San Justo, Garay y San Javier.



Hasta hoy se considera gran propietario rural a quien tiene más de 500 hectáreas, mientras que a partir del año 2026 se considerará gran propietario rural a quienes posean más de 1500 hectáreas en los departamentos de 9 de Julio, Vera o Gral Obligado; o más de 750 hectáreas en los departamentos San Cristóbal, San Justo, Garay y San Javier; o más de 500 hectáreas en el resto de los departamentos.



También se exime de impuesto de sellos los contratos de alquileres o arrendamientos rurales y se exime de impuesto de sellos los contratos asociativos de producción tambera. La maquinaria agrícola estará exenta de Patente Automotor

En el caso de la industria, el 65% de los CUITs paga 0% ingresos brutos, y podrán tomar el importe abonado en la factura de energía de la EPE (o cooperativa eléctrica) como crédito fiscal para el pago mensual del Impuesto sobre los ingresos brutos con límite deducción 30% del Impuesto Determinado de IIBB para lo cual se fijará un procedimiento ágil.



Para las denominadas operaciones de fasón se consideran industria a los fines del tratamiento tributario, incorporándola a la exención y/o alícuota 1,5% (venía tributando al 4,5% -5%).



También se desgravan de impuesto sobre los ingresos brutos los intereses por préstamos a proveedores y/o clientes (límite de la desgravación el 10% de la base imponible).

Al comercio se le reduce la alícuota a unos 48.000 comercios radicados en la Provincia y que facturan hasta $180 millones al año. Se le establece una alícuota máxima del 2,5% (venían tributando con alícuotas entre 3,3% y 4,5%).



Continuarán con el Régimen Simplificado: actualización de escalas, haciendo que la alícuota efectiva (monto del impuesto mensual / facturación mensual) se encuentre entre 1,5% y 2,3%. Pago total anual, bonificación de dos cuotas. Y podrán tomar el importe abonado en la factura de energía de la EPE (o cooperativa eléctrica) como crédito fiscal para el pago mensual del Impuesto sobre los ingresos brutos con límite deducción 30% del Impuesto Determinado de IIBB para micro y pequeñas, y del 10% para medianas. También se fijará un procedimiento ágil.



Podrán deducir del pago de Ingresos Brutos el 100% del impuesto inmobiliario del local (sea propio o alquilado) (antes sólo el 25%) y los contratos de alquiler de inmuebles comerciales de micro y pequeños comercios estarán exentos de sellos. (50% por locatario).



Se desgravan de impuesto sobre los ingresos brutos los intereses por préstamos a proveedores y/o clientes (límite de la desgravación el 10% de la base imponible.

Concesionarias de vehículos: Crédito fiscal de 5.000 MT ($65.000) por cada vehículo que vendan y se inscriba en Patente Automotor en Santa Fe (alta 0 km o transferencia usados). Si además se realiza el pago del impuesto el crédito fiscal es de 10.000 MT ($130.000). A ningún comercio se le incrementa la alícuota.

Hoteles: podrán tomar el importe abonado en la factura de energía de la EPE (o cooperativa eléctrica) como crédito fiscal para el pago mensual del Impuesto sobre los ingresos brutos con límite deducción 30% del Impuesto Determinado de IIBB. Se fijará un procedimiento ágil.



Podrán deducir del pago de Ingresos Brutos el 100% del impuesto inmobiliario del local (sea propio o alquilado) (antes 40%). Los contratos de alquiler de inmuebles de micro y pequeñas empresas estarán exentos de sellos. (50% por locatario)

Los transportistas de cargas o pasajeros podrán deducir del pago de Ingresos Brutos el 60% de lo abonado por patente automotor de sus vehículos radicados Santa Fe, y los transportistas de distribución de leche podrán deducir del pago de Ingresos Brutos la totalidad de lo abonado por patente automotor de sus vehículos radicados Santa Fe.

Taxis y remises podrán deducir del pago de Ingresos Brutos la totalidad de lo abonado por patente automotor de sus vehículos radicados Santa Fe. En el caso de taxis, exención impuesto de sellos para créditos prendarios renovación flota.

Las entidades Financieras y PSP (Billeteras Virtuales) podrán deducir hasta un 25% de su base imponible (no pagando impuesto sobre los ingresos brutos): Intereses por asistencia financiera a PyMES, emprendedores, intereses créditos hipotecarios, intereses leasing o créditos prendarios para vehículos afectados a servicios de taxi.

Las asociaciones mutuales podrán deducir hasta un 20% de la base imponible, los ingresos generados por financiamiento a PyMES y Productores. Y podrán deducir hasta un 30% de la base imponible, cuando se destinen fondos a donaciones a entidades deportiva, educativa, cultural, científica y social para la construcción o mejora de infraestructura. O si se destinan a inversiones en su propia entidad para la mejora o construcción de infraestructura deportiva, educativa, cultural, científica y social.

También el mensaje contempla “baja de carga tributaria indirecta”, esto es: liberación de actuar como agente de retención y/o percepción a micros y pequeñas empresas. Establecer padrón de alícuotas para simplificar tareas de los Agentes.



Devolución Saldos a Favor: 1) Directo mediante transferencia a CBU; 2) Cómputo de Saldos a favor con CABA.