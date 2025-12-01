El senador Michlig se refirió a avances energéticos históricos para el Departamento San Cristóbal

El senador provincial Felipe Michlig encabezó en San Guillermo una conferencia de prensa junto al presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa, el diputado Marcelo González y la intendenta Romina López, donde se formalizó la firma de la escritura de donación del terreno donde se construirá la estación reductora de presión del Gasoducto Suroeste.

La actividad se desarrolló en la sala de reuniones de la Municipalidad de San Guillermo, constituyendo un paso clave para la llegada del gas natural a la región y consolidando el avance de una obra estratégica para el desarrollo productivo del departamento.

«Nuestro enorme agradecimiento al Gobernador Maximiliano Pullaro y el equipo de trabajo de cada área de gobierno porque estamos haciendo historia. Obras como el gasoducto lechero, parques fotovoltaicos (Arrufó, San Guillermo y Ceres), obras en estaciones transformadoras, recambio y nuevas líneas energéticas, son algunos de los ejemplos que hemos tenido en estos 2 años en avances en materia energética en el departamento San Cristóbal”.

“Una obra que parecía imposible y hoy es una realidad”

Asimismo, Michlig precisó que “en cuanto al Gasoducto Suroeste ya están disponibles todos los caños de 6 pulgadas correspondientes al tramo Arrufó – Villa Trinidad – San Guillermo”.

A su vez, felicitó a la intendenta Romina López por ser “la primera gestión local en completar la documentación y firmar la escritura para la donación del terreno donde se instalará la estación reductora de gas”, gesto que calificó como un ejemplo de eficiencia, responsabilidad y compromiso con el desarrollo regional.

El senador explicó que aún resta completar la cesión del terreno en Villa Trinidad, un trámite que se resolverá en los próximos días o a comienzos de la próxima gestión de Luis Sánchez, lo que permitirá liberar la traza restante y avanzar plenamente en la soldadura y montaje del gasoducto.

ENERFE avanza con permisos, ingeniería y despliegue de cañerías

El presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa, detalló que los caños se encuentran construidos desde hace varios meses y que la (UTE) Peitel S.A–Rovial S.A encargada de la obra, está finalizando los permisos de paso para comenzar la apertura de pista, distribución de cañerías y soldaduras. Asimismo, destacó que el proyecto se ejecuta íntegramente con recursos provinciales, reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Fe con la expansión del gas natural en el interior.

Por su parte, la intendenta Romina López explicó que la Municipalidad decidió aportar un terreno propio para evitar demoras y especulación inmobiliaria, logrando el acompañamiento del Concejo y poniendo a San Guillermo entre las primeras localidades en cumplimentar los requisitos exigidos.

También participaron del encuentro el presidente comunal electo de Villa Trinidad, José Luis Sánchez; las concejalas Mirta Giovannini y Vanina Martino; y los concejales electos Carolina Mangini y Sergio Fauda.