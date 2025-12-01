Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 1 al 8 de diciembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», en la ciudad de Villa Ocampo.

LUNES 1:

Jubileo de los Abuelos, Enfermos y Sufrientes

06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

En estas misas se podrá recibir la Unción de los Enfermos

¡Especialmente invitados todos los abuelos, enfermos y sufrientes!

MARTES 2:

Jubileo del Mundo de la Educación

06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitadas todas las personas vinculadas al Mundo de la Educación!

MIÉRCOLES 3:

Jubileo de los Trabajadores

06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitadas todos los Trabajadores!

JUEVES 4:

Jubileo de los Servidores de la Comunidad

06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

09:00 a 11:30 hs: Confesiones en el Templo.

16:00 a 19:30 hs: Confesiones en el Templo.

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitadas todos los Servidores de la Comunidad!

VIERNES 5:

Jubileo de los Agentes de Pastoral

06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitadas todos los Agentes de Pastoral!

SÁBADO 6:

Jubileo del Mundo de la Salud

06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitadas todas las personas vinculadas al Mundo del Salud!

DOMINGO 7: Segundo Domingo de Adviento

Jubileo del Mundo Rural

07:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

08:00 hs: Misa de Novena en el Templo

Jubileo de los Artistas y Comunicadores

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitados todos los Artistas y Comunicadores!

LUNES 8: Inmaculada Concepción

19:00 hs: Procesión desde el Oratorio de Acceso a la ciudad hasta el Templo.

19:30 hs: Misa de Fiesta Patronal a la Inmaculada en el Atrio del Templo.

Al final la Misa: Encendido del Árbol Navideño en el Paseo de la Amistad.

Luego, Chamameceada en Honor a la Inmaculada Concepción y sorteo del Bono Patronal.