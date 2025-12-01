Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 1 al 8 de diciembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», en la ciudad de Villa Ocampo.
LUNES 1:
Jubileo de los Abuelos, Enfermos y Sufrientes
06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
En estas misas se podrá recibir la Unción de los Enfermos
¡Especialmente invitados todos los abuelos, enfermos y sufrientes!
MARTES 2:
Jubileo del Mundo de la Educación
06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitadas todas las personas vinculadas al Mundo de la Educación!
MIÉRCOLES 3:
Jubileo de los Trabajadores
06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitadas todos los Trabajadores!
JUEVES 4:
Jubileo de los Servidores de la Comunidad
06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
09:00 a 11:30 hs: Confesiones en el Templo.
16:00 a 19:30 hs: Confesiones en el Templo.
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitadas todos los Servidores de la Comunidad!
VIERNES 5:
Jubileo de los Agentes de Pastoral
06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitadas todos los Agentes de Pastoral!
SÁBADO 6:
Jubileo del Mundo de la Salud
06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitadas todas las personas vinculadas al Mundo del Salud!
DOMINGO 7: Segundo Domingo de Adviento
Jubileo del Mundo Rural
07:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
08:00 hs: Misa de Novena en el Templo
Jubileo de los Artistas y Comunicadores
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitados todos los Artistas y Comunicadores!
LUNES 8: Inmaculada Concepción
19:00 hs: Procesión desde el Oratorio de Acceso a la ciudad hasta el Templo.
19:30 hs: Misa de Fiesta Patronal a la Inmaculada en el Atrio del Templo.
Al final la Misa: Encendido del Árbol Navideño en el Paseo de la Amistad.
Luego, Chamameceada en Honor a la Inmaculada Concepción y sorteo del Bono Patronal.