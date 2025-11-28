Las Toscas: Asunción del Intendente Interino y compromiso con la continuidad Institucional

La Municipalidad de Las Toscas informa a la comunidad que el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sr. César López, asumió formalmente la Intendencia y ya ha puesto en marcha acciones inmediatas enfocadas en la estabilidad, la gestión y la transparencia.

En un claro gesto de compromiso con la continuidad institucional, el flamante Intendente Interino ratificó la continuidad del Gabinete Municipal hasta el final del mandato.

“La prioridad es que el municipio siga funcionando sin sobresaltos. Hemos ratificado la continuidad de los secretarios y directores para asegurar la institucionalidad municipal”, afirmó César López.



Esta decisión busca sostener el ritmo de trabajo y garantizar que todos los programas y proyectos en curso lleguen a término de manera eficiente.

Asimismo, el Intendente Interino mantuvo una reunión con el Intendente electo, Sr. Iván Sánchez, con el fin de establecer los mecanismos que aseguren una transición ordenada. El objetivo es brindar al equipo entrante toda la información y documentación necesaria para una transferencia de gestión transparente, responsable y efectiva.



La Municipalidad reafirma su compromiso con la ciudadanía de Las Toscas, velando por el interés público y garantizando un proceso de transición que fortalezca la democracia y el futuro de la comunidad.