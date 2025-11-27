Diputados del norte piden una mesa de trabajo por las plagas que afectan a los cultivos

El pedido presentado por el diputado provincial Dionisio Scarpin, junto con Marcelo González, María del Rosario Mancini, Emiliano Peralta y Sergio Rojas, propone una acción coordinada para abordar los daños que generan las torcazas, cotorras y el jabalí en cultivos centrales del norte.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto que solicita a la provincia la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para abordar el avance de plagas que desde hace años golpean a la producción del norte santafesino. La iniciativa surge ante el impacto creciente de palomas torcazas, cotorras y jabalíes sobre cultivos como el girasol.

“Los productores están haciendo un esfuerzo enorme y el gobierno provincial viene acompañando ese trabajo, pero sabemos que todavía hay desafíos que requieren una coordinación más amplia”, señaló Scarpin. “En muchas zonas del norte, el girasol y otros cultivos necesitan un abordaje conjunto entre el Estado y el sector productivo para sostenerse y crecer”, agregó.

La propuesta incluye la participación de legisladores, ministerios provinciales, INTA y entidades productivas para definir estrategias técnicas. “Queremos que esta mesa trabaje con datos, con ciencia y con la experiencia diaria de quienes están en el campo todos los días”, señaló Scarpin.

El legislador destacó que este pedido conjunto busca dar una respuesta real a una preocupación extendida en toda la región. “Cuando hablamos de plagas no estamos hablando solo de un cultivo: hablamos del trabajo de miles de familias y de la economía del norte”, afirmó. “El objetivo de esta mesa es justamente ese: poner a todos en la misma conversación y avanzar con soluciones hechas desde el territorio”, expresó el diputado.