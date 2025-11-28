Villa Ocampo: Tránsito cortado y reducido en caminos rurales por obras del Gasoducto

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, en el marco de los trabajos correspondientes a la obra del gasoducto, se registran intervenciones en distintos caminos rurales del distrito.



En el Camino Rural Las Calandrias, las cuadrillas se encuentran realizando tareas de soldadura, por lo que el tránsito permanecerá cortado mientras continúen los trabajos.



Por su parte, en el sector comprendido entre los Caminos Rurales 18 y 21, se desarrollan maniobras propias de la instalación del gasoducto, manteniéndose el tránsito reducido.



Las zonas intervenidas están debidamente señalizadas. Se solicita a vecinos y productores circular con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal presente.



Si bien se intenta afectar lo menos posible la circulación, es fundamental hacerlo de manera cuidadosa para garantizar la seguridad de todos.