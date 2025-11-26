Villa Ocampo: Capacitación «Hotelería en acción»

El Área de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo, junto al ISPI N° 4026 «Santísima Virgen Niña», invitan a la comunidad a la capacitación «Hotelería en Acción: Buenas prácticas y experiencia del huésped», diseñada para la ejecución operativa que se traduce directamente en una experiencia superior para el cliente.



La misma estará a cargo de la Licenciada en Turismo y Hotelería, Anabel Jones, y está destinada a los trabajadores y emprendedores del sector público y privado y a todos aquellos que estén interesados.



Se llevará a cabo en el SUM del Colegio Santísima Virgen Niña el sábado 29 de noviembre, a las 09:00 hs.

Se entregarán certificados de participación. Para inscripciones y más información comunicarse al: 3482-255035 (Oficina de Turismo) y al teléfono 3482-466663 (Colegio).