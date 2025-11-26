Villa Ocampo: Actividades por el 147° Aniversario de la Ciudad

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de las actividades programadas para esta semana, en el marco de la celebración por el 147° Aniversario de la ciudad.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE



10:00 hs – Inauguración de la reforma de la Planta Nº 2 de Agua Potable de COTELVO

El acto se llevará a cabo sobre Ruta Provincial Nº 32, donde quedará formalmente habilitada la obra de renovación de la planta de tratamiento, una mejora clave para el sistema de provisión de agua de la ciudad.



SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE



09:00 hs – Básquet 3×3

Encuentro deportivo en el estadio cubierto del Club Huracán, en categorías U13, U15, U17, +20 y +30, con equipos de hasta cuatro integrantes. Actividad organizada por el Área de Deportes junto al club.



17:00 hs – Cicloturismo “Ciudad Histórica”

Salida desde el Paseo de la Amistad, con recorrido por puntos destacados del casco histórico y zona de humedales. Organización a cargo del Área de Turismo, junto al Área de Deportes y el Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”.





20:30 hs – Fiesta de la Residencia “San José”

Celebración en las instalaciones de la Residencia para Personas Mayores “San José”, organizada por su Comisión junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Cultura y Comunicación.



La Municipalidad invita a vecinos y visitantes a ser parte de esta agenda de propuestas culturales, deportivas e históricas, pensadas para celebrar juntos un nuevo aniversario de Villa Ocampo.