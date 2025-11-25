CreArte Litoral 2025: Ganadores en General Obligado

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini anunció, junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), los ganadores de las Becas “CreArte Litoral 2025” correspondientes al departamento General Obligado.

En este sentido, la legisladora expresó : “Cada uno de estos proyectos refleja el compromiso y la creatividad de sus autores. Acompañarlos es apostar a más oportunidades para los talentos de nuestro territorio”.

Los proyectos seleccionados son cinco, provenientes de distintas localidades del departamento. El primer puesto corresponde a “Colores y texturas que se sienten”, de Reconquista, encabezado por Roberto Gustavo Quiroga. En segundo lugar se ubica “En la tecla producciones: El arte hecho territorio”, de Malabrigo, representado por Giuliana Oxman. El tercer puesto fue para “El arte con títeres: puerta de ingreso a la historia de las mujeres científicas”, de Avellaneda, liderado por Adrián Galfrascoli. En cuarto lugar se encuentra “Hilos Solidarios”, de Villa Ana, representado por María de los Ángeles Caballero.

Los cuatro proyectos grupales recibirán $1.500.000 por equipo.



Finalmente, obtuvo financiamiento individual el proyecto “Preservar el museo histórico y religioso San Antonio de Obligado”, de Héctor Leandro Gutiérrez, que recibirá $500.000.



En esta nueva edición del programa, la legisladora destacó el valor de las iniciativas culturales como motor de integración y desarrollo en todo el territorio. “Quiero felicitar a cada uno de los proyectos presentados y agradecer el compromiso de quienes se animaron a participar. Estas propuestas fortalecen el talento local y demuestran que el norte santafesino tiene creatividad, identidad y un enorme potencial para seguir creciendo”, concluyó Mancini.