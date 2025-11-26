Copa Argentina Sub 14 2025 en Chapadmalal: Resultados de la jornada

En Chapadmalal, conocido como “el templo del vóley”, se desarrolló una nueva edición de la Copa Argentina Sub 14, con la participación de 25 equipos masculinos de todo el país.

En la definición de la Copa de Plata, Virgen Niña y Bomberos se enfrentaron por los puestos 9° y 10°. El triunfo quedó en manos de Virgen Niña, que se ubicó en la novena posición del certamen, mientras que Bomberos finalizó décimo.

Por su parte, en la Copa de Oro, Ciudad de Buenos Aires se consagró campeón tras una campaña sólida que lo llevó a lo más alto del podio.

La competencia volvió a reunir a cientos de jóvenes jugadores en uno de los escenarios más emblemáticos del vóley argentino, cerrando una edición marcada por el crecimiento deportivo y el alto nivel de juego.

