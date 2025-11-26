Villa Ocampo: Cronograma de entrega de bolsones alimentarios del programa PROSONU

La Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo informó el cronograma de entrega de los bolsones de asistencia alimentaria correspondientes al Programa Social Nutricional (PROSONU) del mes de noviembre.

Las entregas se realizarán entre el jueves 27 y el viernes 28 de noviembre, en distintos puntos de la ciudad, según el siguiente detalle:

Jueves 27 de noviembre

De 8 a 12 horas:

• Barrios San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Campo Yaccuzzi, Km 36 y El Piave: entrega en cada barrio.

• Isleta: Centro Comunitario de Isleta Centro.

• San José: Salón de Usos Múltiples del barrio.

• Ocampo Samanes (ex B° Sur): Secretaría de Promoción Social (Rivadavia 1463).

• Calles Santa Fe y Porvenir: C.I.C. del barrio Juan Perón.

De 15 a 18 horas:

• Barrios Hostal, Independencia, EFA y Ocampo Norte: Secretaría de Promoción Social.

Viernes 28 de noviembre

De 8 a 12 horas:

• Barrios 407 y 8 de Octubre: Secretaría de Promoción Social.

• El Progreso: entrega en el barrio.

• Juan Perón: C.I.C. del barrio Juan Perón.

• Villa Adela: Sala de Atención Primaria de Salud del barrio.

De 15 a 18 horas:

• Barrio Industrial: entrega en el propio barrio.

Desde la Secretaría recordaron que la asistencia se entregará únicamente a los titulares, quienes deberán presentarse con DNI en los lugares y horarios establecidos. No se permitirá el retiro por terceros y no se recibirán reclamos fuera de las fechas previstas.