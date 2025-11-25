Villa Ocampo: 45° Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales «Aníbal Gregoret»

El sábado 22 de noviembre, en el patio de la Casa de la Cultura de Villa Ocampo, se desarrolló el acto protocolar por el 45° aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”, una institución emblemática que, desde hace más de cuatro décadas, conserva, investiga y transmite la memoria cultural y natural de la ciudad.



La actividad, que estuvo acompañada por la presidente de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, Adriana Imhoff, y por demás miembros de la asociación provenientes de diversas localidades de la provincia, incluyó un recorrido por las raíces ocampenses a través de objetos, documentos, relatos y colecciones que reflejan la evolución de la comunidad y el compromiso de quienes han trabajado para que este espacio siga vivo, creciendo y proyectándose hacia las nuevas generaciones.



Tanto la secretaria de Cultura y Comunicación, Maricel Corgniali, como la responsable de Museos de Villa Ocampo, Estela Yaccuzzi, agradecieron especialmente al equipo del museo, a los integrantes de la Asociación, a los trabajadores de la cultura, a los artistas y a todas las personas que se acercaron a compartir esta celebración tan significativa para la identidad local.



Este nuevo aniversario reafirma la importancia del museo como pilar de la memoria colectiva y de las políticas que potencian el desarrollo turístico de Villa Ocampo.