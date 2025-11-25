Villa Ocampo: Actualizción del Registro Único de Producciones Primarias (RUPP)

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a todos los productores agropecuarios primarios que del 20 al 30 de noviembre se debe realizar la actualización obligatoria en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP).



El trámite puede efectuarse de dos maneras:



– Online, mediante autogestión.

– De forma presencial, en la Oficina de Producción ubicada en P.A. Tibaldo 1578, 1° piso.



Se recuerda a los productores que, al momento de actualizar sus datos, deben presentar: clave, boleto de marca y la última acta de vacunación.



Esta actualización es indispensable para mantener la información productiva al día y continuar con los requisitos establecidos por los organismos provinciales.