Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», en la ciudad de Villa Ocampo.

MARTES 25:

20:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 26:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

19:00 hs: Misa en acción de gracias por los egresados de 7º grado de la EFA de Villa Ocampo, en la Escuela.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

JUEVES 27:

18:00 hs: Misa en Rincón de Amores.

20:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar y los egresados de la EESOPI Nº 3181 “General Manuel Obligado” en el Templo.

VIERNES 28:

09:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar y los egresados de la EESOPI Nº 8114 “Santísima Virgen Niña” en el Templo.

10:00 a 19:30 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

18:00 hs: Misa en Capilla La Ascensión.

20:00 hs: Catequesis sobre el Sacramento de la Reconciliación en el Templo.

No habrá Misa ni Celebración, por la noche, en el Templo.

SÁBADO 29: Inicio de la Novena a la Inmaculada Concepción

Jubileo del Mundo del Deporte

06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

18:30 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitadas todas las personas vinculadas al Mundo del Deporte!

DOMINGO 30: Primer Domingo de Adviento

Jubileo del Mundo del Comercio y Emprendedores

07:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

08:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

09:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

Jubileo de las Familias

19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.

20:00 hs: Misa de Novena en el Templo.

¡Especialmente invitadas todas las familias!