Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», en la ciudad de Villa Ocampo.
MARTES 25:
20:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 26:
17:00 hs: Misa en el Hospital.
19:00 hs: Misa en acción de gracias por los egresados de 7º grado de la EFA de Villa Ocampo, en la Escuela.
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
JUEVES 27:
18:00 hs: Misa en Rincón de Amores.
20:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar y los egresados de la EESOPI Nº 3181 “General Manuel Obligado” en el Templo.
VIERNES 28:
09:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar y los egresados de la EESOPI Nº 8114 “Santísima Virgen Niña” en el Templo.
10:00 a 19:30 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
18:00 hs: Misa en Capilla La Ascensión.
20:00 hs: Catequesis sobre el Sacramento de la Reconciliación en el Templo.
No habrá Misa ni Celebración, por la noche, en el Templo.
SÁBADO 29: Inicio de la Novena a la Inmaculada Concepción
Jubileo del Mundo del Deporte
06:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
07:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
18:30 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:15 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitadas todas las personas vinculadas al Mundo del Deporte!
DOMINGO 30: Primer Domingo de Adviento
Jubileo del Mundo del Comercio y Emprendedores
07:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
08:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
09:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
Jubileo de las Familias
19:30 hs: Rezo del Santo Rosario en el Templo.
20:00 hs: Misa de Novena en el Templo.
¡Especialmente invitadas todas las familias!
PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN: Este viernes 28 de noviembre, a las 20hs., en el Templo podremos participar de una Catequesis que nos ayudará en las confesiones, preparándonos para la Fiesta Patronal y la Navidad.