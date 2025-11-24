San Antonio de Obligado: Un joven fue contenido tras producir daños en un móvil policial

Este lunes por la mañana, alrededor de las 7:10, en San Antonio de Obligado, un joven arrojó cascotes contra un móvil policial que estaba estacionado frente a la Subcomisaría VIII de la Unidad Regional IX, provocando la rotura del vidrio trasero del vehículo oficial.

Según informaron desde la dependencia, el joven —conocido por el personal policial— pasó por el lugar y comenzó a lanzar piedras tanto hacia la camioneta Chevrolet S-10 como hacia los agentes que se encontraban afuera del edificio. Tras el episodio, se dio a la fuga y fue interceptado más tarde en calle Fray Ermete Constanzi, en inmediaciones del barrio 22 de Junio.



Al intentar calmarlo, los efectivos constataron que se encontraba en un estado de alta alteración. La policía informó que el joven posee antecedentes de salud mental con diagnóstico esquizofrénico, por lo que continuaba exaltado, profiriendo insultos e intentando agredir al personal. Finalmente fue reducido y trasladado al Hospital SAMCo de Las Toscas.

Allí recibió la medicación correspondiente y quedó en observación hasta que la misma hiciera efecto. Se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso que, una vez finalizadas las actuaciones, el joven sea entregado a un familiar, y que se dé aviso al Grupo Interdisciplinario local y al Área de Salud Mental del SAMCo de Las Toscas para el seguimiento del caso.