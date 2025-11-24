Villa Ocampo: La EESOPI Nº 3181 realizó la primera edición de la Expo ACI

Con un importante marco de público, la EESOPI Nº 3181 “Gral. Manuel Obligado” de la ciudad de Villa Ocampo, llevó adelante la primera edición de la Expo ACI (Aprende – Crea – Inspira), una muestra institucional que reunió propuestas vinculadas al deporte, las ciencias y los proyectos escolares.

La jornada comenzó con una maratón y caminata por los bulevares de la ciudad, actividad que finalizó en la plaza San Martín, espacio donde se concentraron los distintos microemprendimientos desarrollados por estudiantes de segundo y quinto año. Allí se exhibieron trabajos de peluquería masculina, marketing digital, collares para mascotas con GPS, vasos de vidrio reciclado, pareos tejidos, bandoleras para celular, velas, bijouterie, feria americana, producción con elementos reciclados y pintura en remeras.



Desde las áreas escolares también se presentaron stands interactivos, entre ellos trivias del saber y juegos, un recorrido virtual por el Jaaukanigás, disección de pulmones y rosco anatómico, monitores deportivos enfocados en resistencia física, juegos matemáticos, información sobre la Ley Emma y el streaming de la institución. Se sumaron además la biblioteca escolar, el stand de turismo, representantes de Aprecod y la propuesta ambiental “Jaaukito”.

A partir de las 20:00 comenzó el cierre artístico de la jornada, con números organizados por los propios estudiantes en conjunto con Skala Danzas, Error 440 y Facundo Retamozo.

La Expo ACI dejó como saldo una jornada participativa y diversa, que abrió el inicio de un fin de semana largo con fuerte presencia de la comunidad educativa y las familias.