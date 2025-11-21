Villa Ocampo: Resultados del Censo Turístico «Moto Asado 2025»

La Municipalidad de Villa Ocampo comparte los principales resultados del Censo Turístico 2025 realizado durante el evento “Moto Asado 2025”, desarrollado del 14 al 17 de noviembre, que una vez más consolidó a nuestra ciudad como un punto de encuentro mototurístico de relevancia regional.



Según los datos relevados, Villa Ocampo recibió 550 turistas, provenientes de diversas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos; además de visitantes del exterior, principalmente de Paraguay.



El informe muestra que:

50% de los visitantes realizaron excursiones o visitas en el día.

Entre los que pernoctaron, los alojamientos más elegidos fueron hoteles, cabañas y departamentos (40%) y casas de familia (10%), alcanzando una ocupación total del 70% durante el evento.

En cuanto al consumo gastronómico:

90% de los visitantes eligió la gran cena del Motoasado, principal atractivo del encuentro.

Un 5% se inclinó por supermercados y rotiserías.

Otro 5% optó por comedores locales.

Respecto de los atractivos culturales y naturales visitados, el censo destaca que:

80% participó de actividades culturales y deportivas como el encuentro de motos, la feria de embarcaciones y motos, visitas a comercios del rubro y torneos recreativos.

20% realizó actividades de turismo de naturaleza, como circuitos por Jaaukanigás, paseos náuticos, visitas al Arroyo El Pindó, avistaje de flora y fauna y recorridos por Puerto Ocampo.

Estos resultados reflejan el fuerte impacto turístico y económico que genera el Moto Asado en la ciudad, así como el creciente interés por nuestras propuestas recreativas, culturales y naturales. La Municipalidad agradece a los visitantes, organizadores, emprendedores y áreas municipales que hicieron posible esta exitosa edición.