Villa Ocampo: Charla educativa sobre Inteligencia Artificial

En la tarde del miércoles 19 de noviembre se desarrolló en la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 619 de Villa Ocampo, la charla educativa “Herramientas de IA para Enseñar y Aprender”. Una propuesta orientada a docentes y estudiantes que buscó acercar conocimientos y aplicaciones prácticas sobre el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.



La actividad contó con la participación de más de 200 estudiantes provenientes de todas las escuelas secundarias de Villa Ocampo, quienes se sumaron con gran interés a esta instancia de formación pensada para potenciar nuevas habilidades y favorecer la incorporación de tecnologías emergentes dentro y fuera del aula.

La jornada fue impulsada por el Diputado Provincial Dionisio Scarpin, junto a la Municipalidad de Villa Ocampo, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de capacitación que acompañen la innovación y el futuro educativo de nuestros jóvenes.