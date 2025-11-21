L.O.F.: Durísima sanción al equipo de Central Florencia

La Liga Ocampense de Fútbol (L.O.F.) difundió el registro oficial de tarjetas y sanciones correspondientes a la Fecha 2 del Torneo “Oscar A. Cereijo”, tanto en la categoría Semi Sub 20 como en la división Cruces. Además, el Tribunal de Disciplina emitió una resolución tras los incidentes ocurridos en el encuentro entre Tiro Federal y Central Florencia, disputado el 15 de noviembre en Las Toscas.

Numerosas sanciones en las distintas categorías

En la categoría Semi Sub 20, se registraron tres jugadores sancionados:

Esteban Nahuel Feck (Dep. Tacuarendí) recibió amarilla con acumulación.

Sergio Zarate (Pueblo Nuevo) también sumó amarilla por artículo 208.

Braiton Uriel Rojas (Racing Club) fue expulsado con tarjeta roja, recibiendo dos fechas de suspensión.

En Cruces, el listado de sanciones fue más extenso, destacándose expulsiones múltiples en partidos de Atlético Belgrano V., Central Florencia, Cicles Club Florencia, Barrio Sur, Huracán FBC, OCAMPO F., Racing Club y Recreativo V.



Las penas incluyen suspensiones que van desde una fecha hasta ocho fechas, según el artículo aplicado y la gravedad del hecho, además de sanciones para técnicos, auxiliares y personal del cuerpo técnico.

Resolución por el suspendido Tiro Federal vs. Central Florencia

El Tribunal de Disciplina también emitió la Resolución N.º 13, referida a lo acontecido en el partido entre Tiro Federal y Central Florencia, el cual fue suspendido a los 43 minutos del segundo tiempo debido —según el informe arbitral y la denuncia policial— a agresiones y amenazas contra el árbitro por parte de integrantes del cuerpo técnico de Central Florencia.

El fallo determina:

Dar por finalizado el encuentro. Dar por ganado el partido a Tiro Federal, por un resultado oficial de 2 a 0, aplicando el artículo 109. Sancionar con una multa equivalente a 200 entradas oficiales de la liga, artículo 80 inciso C. La multa deberá abonarse en tesorería dentro de los 15 días de publicado el fallo.

La resolución fue emitida el 18 de noviembre de 2025 desde Villa Ocampo y lleva la firma del Tribunal de Disciplina de la Liga Ocampense de Fútbol.