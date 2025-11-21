Villa Ocampo: Actividades del fin de semana XXL

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana XXL cargado de propuestas culturales, deportivas y artísticas, pensadas para toda la familia y en el marco de las celebraciones por los 147 años de nuestra ciudad.
A continuación, se detallan las actividades destacadas:
Sábado 24
20:30 hs
45° Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”
Celebración especial por un nuevo año de compromiso con la conservación del patrimonio histórico y natural de Villa Ocampo. Habrá reconocimientos a personas destacadas y presentaciones artísticas.
Lugar: Casa de la Cultura
Domingo 23
15:00 hs
Liga de Vóley Mixto – Cuarta Fecha del Torneo
Una tarde de deporte y camaradería abierta a jugadores y público en general. Habrá servicio de cantina.
Lugar: Complejo Arno
18:30 hs
Celebración por el Día de la Música
Un espectáculo al aire libre para homenajear el arte que nos une y nos identifica, organizado por la Prof. Estefanía Zweifel y los estudiantes del espacio musical “Crescendo”.
Lugar: Plaza San Martín
21:00 hs
Obra de Teatro Musical: “Cabaret”
Un despliegue artístico de gran nivel que llega al escenario local para cerrar el día con teatro, música y una gran puesta en escena, a cargo del Estudio de Danza de Paulina Kucic y la Productora Sueño Orgánico, de Reconquista; organizado por Catarsis Teatro.
Lugar: Complejo Arno
La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de estas propuestas que enriquecen la vida cultural y recreativa de la ciudad, fortalecen los espacios de encuentro y celebran la identidad.