Villa Ocampo: Actividades del fin de semana XXL

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana XXL cargado de propuestas culturales, deportivas y artísticas, pensadas para toda la familia y en el marco de las celebraciones por los 147 años de nuestra ciudad.



A continuación, se detallan las actividades destacadas:

Sábado 24

20:30 hs

45° Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”

Celebración especial por un nuevo año de compromiso con la conservación del patrimonio histórico y natural de Villa Ocampo. Habrá reconocimientos a personas destacadas y presentaciones artísticas.

Lugar: Casa de la Cultura

Domingo 23

15:00 hs

Liga de Vóley Mixto – Cuarta Fecha del Torneo

Una tarde de deporte y camaradería abierta a jugadores y público en general. Habrá servicio de cantina.

Lugar: Complejo Arno

18:30 hs

Celebración por el Día de la Música

Un espectáculo al aire libre para homenajear el arte que nos une y nos identifica, organizado por la Prof. Estefanía Zweifel y los estudiantes del espacio musical “Crescendo”.

Lugar: Plaza San Martín

21:00 hs

Obra de Teatro Musical: “Cabaret”

Un despliegue artístico de gran nivel que llega al escenario local para cerrar el día con teatro, música y una gran puesta en escena, a cargo del Estudio de Danza de Paulina Kucic y la Productora Sueño Orgánico, de Reconquista; organizado por Catarsis Teatro.

Lugar: Complejo Arno

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de estas propuestas que enriquecen la vida cultural y recreativa de la ciudad, fortalecen los espacios de encuentro y celebran la identidad.