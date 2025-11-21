Mancini acompañó la Expo-Técnica 2025 en la Escuela “Norma Aquino” N°363.

El jueves 20 de noviembre, la Diputada Provincial María del Rosario «Charo» Mancini participó de la Expo-Técnica 2025, la muestra anual de la E.E.T.P. y S.O. N.º 363 “Norma Aquino”, que visibiliza el trabajo realizado por las y los estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. El encuentro reunió a alumnos, familias y a toda la comunidad educativa para compartir proyectos, producciones y experiencias formativas.

Durante su visita, la legisladora recorrió los stands, dialogó con las y los alumnos sobre sus trabajos y destacó el rol del cuerpo docente en la formación técnica y científica. En este sentido, expresó: “El trabajo de los estudiantes es realmente valioso porque evidencia su esfuerzo y compromiso durante el año”.

Por otra parte señaló “felicito a los directivos de la institución por el trabajo sostenido durante todo el año, donde hoy queda de manifiesto el compromiso pedagógico e innovador de la escuela”, destacando el trabajo articulado de dicha institución.

La Expo-Técnica se realiza cada año en la institución, permitiendo que los estudiantes materialicen los contenidos adquiridos. La escuela ofrece una formación Técnico-Profesional y una orientación en Ciencias Naturales, modalidades que amplían las oportunidades formativas y permiten acoger perfiles estudiantiles muy diversos.

«Es una oportunidad para conocer, aprender y seguir fortaleciendo la educación técnica en nuestra localidad”, concluyó Mancini.