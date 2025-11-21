Villa Ocampo: Se realizará una Audiencia Pública Anual de Pesca

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia convocó a la Audiencia Pública Anual de Pesca, que se realizará el 16 de diciembre, de 10:00 a 12:00, en el Salón “30 de Noviembre” de la Municipalidad de Villa Ocampo, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en la definición de los criterios para el manejo sostenible del recurso pesquero.



La instancia participativa, de acuerdo a la ley provincial vigente, tiene carácter de obligatoria y no vinculante; y abordará los lineamientos para la determinación de volúmenes de captura y condiciones de aprovechamiento, considerando la evolución del sistema y la coordinación con otras jurisdicciones.



Los interesados en participar deberán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected] manifestando por escrito su intención de asistir, y especificando si desea o no participar como orador.



Además, deberán consignar datos personales: domicilio, teléfono y/o correo electrónico, y la institución a la que representan, en caso de corresponder.

La Secretaría Administrativa de la audiencia estará a cargo de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio, que será responsable de la inscripción, comunicación y resguardo documental del proceso.

Gentileza: El Ocampense