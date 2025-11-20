Villa Ocampo: Secuestran plantas de Marihuana en un Patrullaje Preventivo

En la mañana del miércoles 19 de noviembre, alrededor de las 8:30 h, personal del C.R.E. Zona Norte realizaba un patrullaje preventivo por calle 30 de Noviembre y Avenida Independencia, en la ciudad de Villa Ocampo, cuando observó en la parte trasera de una vivienda varias plantas con características morfológicas similares a la marihuana.

Tras entrevistar al propietario del lugar, éste reconoció que las plantas le pertenecían y autorizó el ingreso del personal policial. De inmediato se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la convocatoria del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (P.D.I.) para continuar con las diligencias correspondientes.

En el procedimiento se procedió al secuestro del material vegetal y se notificó al dueño de la vivienda por el presunto delito de siembra de material estupefaciente, contemplado en la Ley 23.737. Las actuaciones quedaron a cargo de la P.D.I., siguiendo las instrucciones de la Fiscalía.