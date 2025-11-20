Villa Ocampo: Charla Taller sobre Ambiente y Clasificación de Residuos

En el marco de las actividades de clausura de La Travesía del Sauce Criollo, se llevó a cabo este miércoles la Charla Taller sobre Ambiente y Clasificación de Residuos, dictada por el arquitecto, Alejandro Propato, y el gestor cultural y curador, Francisco Paredes, destinada al personal municipal, con una amplia y destacada participación de empleados de distintas áreas.



La jornada, realizada en el Salón 30 de Noviembre, tuvo como objetivo fortalecer las prácticas ambientales dentro del ámbito municipal, promoviendo la correcta separación y gestión de los residuos para avanzar hacia un modelo de trabajo más responsable y sostenible. Los asistentes participaron activamente en las dinámicas de formación, intercambiaron experiencias y profundizaron conocimientos sobre los procesos de clasificación y reciclado.



Este espacio de capacitación se desarrolló en sintonía con el mensaje central de La Travesía del Sauce Criollo, la monumental escultura que estuvo alrededor de un mes en nuestra ciudad impulsando la reflexión sobre el cuidado del ambiente, la valoración del patrimonio natural y la importancia de proteger los ecosistemas del Jaaukanigás.



La actividad se integró así a la programación final de la presencia de la obra en Villa Ocampo, reforzando su propósito educativo y de concientización comunitaria.



La Municipalidad agradece la participación comprometida del personal y reafirma su voluntad de continuar promoviendo acciones formativas que fortalezcan una gestión ambiental cada vez más consciente y sostenible.