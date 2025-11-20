Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre con elementos presuntamente robados

En la madrugada del jueves 20 de noviembre, alrededor de las 3:30 h, personal del C.R.E. Zona Norte realizaba un patrullaje preventivo por las calles Mitre y San Jorge, en Villa Ocampo, cuando observó a un hombre que caminaba llevando diversos elementos en sus manos. Al notar la presencia policial, el sujeto aceleró su paso, lo que motivó su identificación a pocos metros del lugar.

El individuo, vecino de la ciudad, presentaba un fuerte aliento etílico y ofreció versiones contradictorias respecto al origen de los objetos que transportaba. Ante esta situación, fue trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido por el presunto delito de hurto.

Entre los elementos incautados se encuentran:

(01) reel Prisma 4000 con línea

(01) reel Arena 3000 con línea

(01) caña desmontable Husanda

(01) caña desmontable Century TDM 19002

(01) posa caña

(01) caja de herramientas multiuso

(01) linterna

(03) tablas con líneas

(01) campana

(01) cuchillo carnicero

(01) maza

(01) pinza

(01) destornillador

(01) llave inglesa RIMO 10″

(01) llave Hamilton

(24) plomadas

(14) anzuelos

(01) carretel con línea

(50) separadores

Se dio intervención al fiscal y defensor en turno, quienes continúan con las actuaciones correspondientes.