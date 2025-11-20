Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre con elementos presuntamente robados

En la madrugada del jueves 20 de noviembre, alrededor de las 3:30 h, personal del C.R.E. Zona Norte realizaba un patrullaje preventivo por las calles Mitre y San Jorge, en Villa Ocampo, cuando observó a un hombre que caminaba llevando diversos elementos en sus manos. Al notar la presencia policial, el sujeto aceleró su paso, lo que motivó su identificación a pocos metros del lugar.
El individuo, vecino de la ciudad, presentaba un fuerte aliento etílico y ofreció versiones contradictorias respecto al origen de los objetos que transportaba. Ante esta situación, fue trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido por el presunto delito de hurto.
Entre los elementos incautados se encuentran:
- (01) reel Prisma 4000 con línea
- (01) reel Arena 3000 con línea
- (01) caña desmontable Husanda
- (01) caña desmontable Century TDM 19002
- (01) posa caña
- (01) caja de herramientas multiuso
- (01) linterna
- (03) tablas con líneas
- (01) campana
- (01) cuchillo carnicero
- (01) maza
- (01) pinza
- (01) destornillador
- (01) llave inglesa RIMO 10″
- (01) llave Hamilton
- (24) plomadas
- (14) anzuelos
- (01) carretel con línea
- (50) separadores
Se dio intervención al fiscal y defensor en turno, quienes continúan con las actuaciones correspondientes.