Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre con elementos presuntamente robados

En la madrugada del jueves 20 de noviembre, alrededor de las 3:30 h, personal del C.R.E. Zona Norte realizaba un patrullaje preventivo por las calles Mitre y San Jorge, en Villa Ocampo, cuando observó a un hombre que caminaba llevando diversos elementos en sus manos. Al notar la presencia policial, el sujeto aceleró su paso, lo que motivó su identificación a pocos metros del lugar.

El individuo, vecino de la ciudad, presentaba un fuerte aliento etílico y ofreció versiones contradictorias respecto al origen de los objetos que transportaba. Ante esta situación, fue trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido por el presunto delito de hurto.

Entre los elementos incautados se encuentran:

  • (01) reel Prisma 4000 con línea
  • (01) reel Arena 3000 con línea
  • (01) caña desmontable Husanda
  • (01) caña desmontable Century TDM 19002
  • (01) posa caña
  • (01) caja de herramientas multiuso
  • (01) linterna
  • (03) tablas con líneas
  • (01) campana
  • (01) cuchillo carnicero
  • (01) maza
  • (01) pinza
  • (01) destornillador
  • (01) llave inglesa RIMO 10″
  • (01) llave Hamilton
  • (24) plomadas
  • (14) anzuelos
  • (01) carretel con línea
  • (50) separadores

Se dio intervención al fiscal y defensor en turno, quienes continúan con las actuaciones correspondientes.

