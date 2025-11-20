Villa Ocampo: Anuncian Subasta Pública de terrenos para el 16 de diciembre

La martillera pública Amelia Beatriz Granzotto (Matrícula N.º 862) anunció la realización de una importante subasta pública de terrenos baldíos en la ciudad de Villa Ocampo. El remate tendrá lugar el 16 de diciembre de 2025 a las 8:30 horas, o el día hábil siguiente en caso de feriado, en las puertas del Juzgado de 1ª Instancia de Distrito Judicial N.º 17 en lo Civil, Comercial y Laboral.

La venta se llevará a cabo con base ordenada en autos y, en caso de no presentarse oferentes, los lotes serán rematados sin base y al mejor postor, con una retasa del 25%.

Lotes en Subasta

Los terrenos corresponden a distintos planos de mensura y cuentan con superficies que rondan los 1.000 m². Los valores base establecidos son los siguientes:

Plano de Mensura N.º 278828

Lote 1: $75.000.000 (1.000 m²)

Lote 2: $75.000.000 (1.000 m²)

Lote 3: $68.000.000 (1.000 m²)

Lote 4: $56.500.000 (775 m²)

Plano de Mensura N.º 278552

Lote 1: $75.000.000 (1.000 m²)

Lote 2: $75.000.000 (1.000 m²)

Lote 3: $68.000.000 (967,50 m²)

Plano de Mensura N.º 260605

Lote 2: $75.000.000 (1.000 m²)

Lote 3: $75.000.000 (1.000 m²)

Lote 4: $75.000.000 (1.000 m²)

Condiciones de Venta

Los compradores deberán abonar el 10% del precio en el acto, más el 3% en concepto de sellado, e impuestos vigentes. Los gastos de escrituración serán a cargo del comprador, así como la inscripción del inmueble a su nombre. Los bienes se entregarán en el estado en que se encuentran.

Información Judicial

La subasta corresponde al expediente “INAZA S.A. S/Concurso Preventivo – Hoy Quiebra”, Expte. 540/2012 – CUIJ 21-26313168-9, tramitado en el Juzgado de 1ª Instancia del Distrito Judicial N.º 17.

Consultas

Los interesados podrán obtener mayor información en la Secretaría del Juzgado (Tel. 03482-466727 / 439181) o comunicarse con la martillera al TE 3482-553515 y con el Síndico Dr. Jorge F. Ghiano (03482-607715). La concurrencia debe realizarse con documento de identidad.

La subasta representa una oportunidad destacada para quienes buscan adquirir terrenos en un marco legal y transparente.