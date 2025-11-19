Vuelve la fiesta al Club Pato Cuá con la Gran Noche de Peñas y el 22° Concurso de Pesca

El Club Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá se prepara para vivir uno de los fines de semana más convocantes del año en Las Toscas, con el desarrollo del 22° Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución, que se realizará los días 21, 22 y 23 de noviembre. Bajo el lema “La última del año”, el tradicional evento reunirá a pescadores de toda la región y del país.

Gran Noche de Peñas – Viernes 21

Como antesala del concurso, el viernes 21 se llevará adelante la esperada Gran Noche de Peñas en el predio del club.



Actuarán Banda Vruno, Los Paisanos, El Repike y un imperdible show de batucada, que darán inicio a un fin de semana cargado de música, baile y celebración.

Las anticipadas tienen un valor de $5.000 y la organización recordó que no se permitirá el ingreso con conservadoras.

Un concurso con más de $23.000.000 en premios

El certamen de pesca ofrecerá una de las premiaciones más importantes de la región, superando los 23 millones de pesos en premios y trofeos.