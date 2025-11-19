Evoluciona el niño electrocutado en Las Toscas: fue retirado del respirador

En la tarde del sábado 15 de noviembre, Brian Uriel Alderete, de 9 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Reconquista luego de haber pasado previamente por los CAPS de Las Toscas y Villa Ocampo. El menor ingresó sin signos vitales y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) desde el primer momento, tras sufrir una aparente electrocución.

Según informó el pediatra Dr. Manzur, el niño “tiene buena actividad cerebral, pero hay que esperar un tiempo para ver si quedó alguna secuela neurológica”. Durante el episodio, Brian presentó insuficiencia renal producto de la descarga eléctrica, la cual le provocó rabdomiólisis, una condición generada por el daño directo en el tejido muscular.

A pesar de la gravedad del cuadro, los profesionales destacaron la fortaleza del niño y la rápida intervención de todo el personal médico involucrado. “Es un chico fuerte, se bancó un paro en Las Toscas y todo el viaje hasta acá. Hoy lo sacamos del respirador y esperamos una buena evolución. Se ha trabajado muy bien desde la UCIP”, señaló el especialista.

Brian continúa bajo estricta observación, mientras su familia y la comunidad aguardan con esperanza su recuperación.

Gentileza: Radio Amanecer