La muestra «Jaaukanigás: Instantes del Humedal” llegó a la Legislatura

El martes 18 de noviembre fue inaugurada en el hall de la Legislatura Provincial la muestra fotográfica “Jaaukanigás: Instantes del Humedal — Flora y fauna en el pulso de la naturaleza”, realizada por la fotógrafa villocampense Natalia Ruscitti. La propuesta fue impulsada por la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini, quien presentó la iniciativa mediante una resolución en la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, donde obtuvo aprobación unánime. La exposición permanecerá abierta al público, con entrada libre y gratuita, hasta el 26 de noviembre.

En este sentido, la legisladora expresó: “Con esta propuesta podrán apreciar un pedacito de nuestro Jaaukanigás aquí en la capital provincial. Este año quisimos acercar nuevamente una obra vinculada al sitio Ramsar para que más personas puedan conocerlo”, destacando la importancia de visibilizar el norte profundo santafesino.

La exposición ofrece una mirada sensible y documental sobre la riqueza biológica y la transformación permanente del humedal, concebido como un organismo vivo fundamental para el equilibrio ambiental de la región. “Somos gente del agua: lo cuidamos, lo defendemos y también lo damos a conocer. Queremos que el sitio Ramsar Jaaukanigás sea reconocido de norte a sur en toda la provincia”, concluyó Mancini.