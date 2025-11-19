Las Toscas celebra el 38° aniversario de su declaración como ciudad

Este 19 de noviembre, la comunidad de Las Toscas conmemora el 38° aniversario de la sanción de la Ley Provincial Nº 10.141, normativa que en 1987 elevó a la localidad al rango de ciudad, marcando un hito histórico para todo el norte santafesino.

Aquel día quedó grabado en la memoria colectiva con bocinazos, caravanas y la alegría popular que acompañó un sueño largamente anhelado. La gestión y el compromiso del ingeniero Teodoro Binaghi —vecino y por entonces senador provincial— fueron fundamentales para alcanzar este reconocimiento, que abrió una nueva etapa de crecimiento y proyección para la comunidad.

En el marco de la fecha, la diputada provincial Charo Mancini expresó su saludo y reconocimiento a la ciudad: “Feliz aniversario, querida ciudad de Las Toscas”, destacó en su mensaje conmemorativo.

Un nuevo año encuentra a Las Toscas reafirmando su identidad, su historia y la fuerza de su gente.