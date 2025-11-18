Las Toscas: Condenan a 4 años y 6 meses de prisión a Pablo Sebastián González por abuso sexual

En la mañana del lunes 17 de noviembre de 2025, alrededor de las 9:00, se llevó adelante en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la ciudad de Las Toscas la audiencia de finalización del Juicio Oral y Público contra Pablo Sebastián González, oriundo de Villa Ocampo, acusado de abuso sexual.

El imputado estuvo representado por los abogados Marcelo Pablo Ricardo Venetucci y Gianluca Venetucci, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Norberto Carlos Ríos. El tribunal responsable del veredicto fue integrado por los jueces Gonzalo Eduardo Basualdo, Sergio Alberto Olivera y Martín Gauna Chapero, quien además presidió la audiencia.

El juicio y el veredicto

El debate oral comenzó el martes 11 de noviembre de 2025 y se extendió durante varias jornadas. Finalmente, en la audiencia de este lunes, el secretario de la OGJ, José García Cejas, dio lectura a la resolución del tribunal.

Los jueces resolvieron condenar a Pablo Sebastián González (32) a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “abuso sexual simple en carácter de delito continuado, agravado por la convivencia preexistente”, según los artículos 45 y 119 del Código Penal.

González llegó al juicio en libertad bajo restricciones y, pese a la condena, se retiró de la sala en el mismo estado. No obstante, el fiscal Ríos anunció que apelará la decisión, solicitando que el condenado sea trasladado a un establecimiento penitenciario para cumplir la pena, argumentando que los delitos contra la integridad sexual no permiten beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.

Los antecedentes del caso

El proceso judicial se inició formalmente el 11 de noviembre, con la apertura del debate oral. González fue acusado de haber abusado durante aproximadamente tres años de su hijastra, quien tenía entre 11 y 14 años al momento de los hechos. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima el 31 de julio de 2024, día en que el acusado fue detenido por orden del fiscal Ríos.

Tras permanecer cerca de 100 días detenido, la defensa obtuvo para González el beneficio de la prisión domiciliaria, situación en la que llegó al juicio. Durante el debate, el fiscal solicitó una pena de 14 años de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió la absolución.

Finalmente, el tribunal resolvió aplicar una pena menor, aunque resta la definición de la Cámara respecto a la apelación anunciada por el Ministerio Público Fiscal.