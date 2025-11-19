Las Toscas: Iván Sánchez confirmó su gabinete para el nuevo período de gobierno

El intendente electo de la ciudad de Las Toscas, Iván Sánchez, confirmó la estructura central del gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirá oficialmente la conducción del Municipio para los próximos cuatro años.

En los próximos días, el mandatario viajará a Santa Fe para recibir su diploma del Tribunal Electoral, uno de los pasos formales previos a la asunción.

Cumpliendo con lo anunciado en emisiones anteriores, Sánchez dio a conocer los nombres de quienes encabezarán las siete secretarías que conformarán el organigrama municipal:



• Dra. Laura Fiant, secretaria General del Gobierno.

• Mayra Gómez, secretaria de Desarrollo Humano.

• Fernando Paredes, secretario de Planificación Económica.

• Mariela Cerdan, secretaria de Patrimonio Social y Comunicación.

• Damián Cremona, secretario de Desarrollo Productivo.

• Pablo Verón, secretario de Desarrollo Deportivo.

• Daniel Molina, secretario de Infraestructura y Planificación Territorial.

Sánchez destacó que cada una de estas áreas contará con un equipo de subsecretarios y directores, quienes tendrán la tarea de ejecutar y coordinar las políticas públicas a lo largo de toda la gestión.

El intendente subrayó que la conformación de este gabinete busca fortalecer la planificación, optimizar la gestión y dar respuesta a las necesidades de la comunidad toscasense.