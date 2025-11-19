Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Zunilda Nelly Acevedo Vda. de Martinez, a los 81 años.
Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.
Sepelio jueves 20 de noviembre a las 10:00 hs..
Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.
Zunilda Nelly Acevedo Vda. de Martinez, que en paz descanse.
Cotelvo: Fallecimiento de Zunilda Nelly Acevedo Vda. de Martinez, a los 81 años
