20 de Noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Hoy 20 de noviembre del 2025, se celebra en todo el país el día de la Soberanía Nacional. La Municipalidad de Villa Ocampo extiende su mensaje, conmemorando este día festivo.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (20 de noviembre de 1845), cuando fuerzas argentinas al mando de Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla enfrentaron a la flota anglo-francesa que pretendía navegar los ríos internos sin permiso.

¿Por qué es importante?



• Porque marcó un acto de defensa de la soberanía territorial y política del país.

• Aunque la batalla fue militarmente desfavorable, logró que las potencias europeas terminaran reconociendo la soberanía argentina sobre sus ríos.

• Desde 2010 es feriado nacional.