Cotelvo: Capacitación en redes informáticas

Dos técnicos de la Sección Internet de COTELVO Servicios, Walter Ibaigorria y Herman Tourn, participaron en Reconquista y Avellaneda de un curso de capacitación de tres días para la certificación MTCNA (MikroTik) en instalación y operación de equipamientos para redes informáticas, brindado por MKE Solutions.

El entrenamiento estuvo dirigido a administradores de redes, integradores y encargados de sistemas provenientes de distintos puntos del país, donde se compartieron conceptos profesionales aplicados a la tecnología MikroTix Routeros.

Durante la capacitación, se desarrollaron talleres prácticos, ejemplos de escenarios y configuraciones con los conceptos necesarios para realizar implementaciones en diferentes situaciones.

Como es una constante a lo largo del año, COTELVO facilita espacios de capacitación y perfeccionamiento a consejeros y personal técnico y administrativo de cada uno de los servicios que presta a la comunidad; con el objetivo de seguir brindándolos de manera óptima, actualizados y eficientes.