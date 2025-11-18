Villa Ocampo: Aniversario del Centro de Día «Andares»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el primer aniversario del Centro de Día “Andares”, el espacio de proyección regional dedicado a acompañar, contener y fortalecer a las familias para el abordaje integral de consumos problemáticos.



Este encuentro especial reunirá a usuarios, familias, equipos de trabajo, autoridades y a toda la comunidad para celebrar un año de compromiso, trabajo y dedicación en el acompañamiento integral que brinda la institución.



El acto tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a las 10:00 horas, en el edificio del Centro de Día (Bv. Sarmiento y Av. Independencia Nacional).



Invitamos a todos a sumarse y compartir este momento significativo para reconocer la labor diaria de “Andares” y renovar juntos el compromiso de seguir construyendo un proyecto de vida para cada habitante de la comunidad.