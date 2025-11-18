El Musical «Cabaret» llega a Villa Ocampo

La Secretaría de Cultura y Comunicación hace extensiva a la comunidad la invitación realizada por el grupo Catarsis Teatro para disfrutar de la obra musical “Cabaret”, del Estudio de Danza de Paulina Kucic y de la Productora Sueño Orgánico, de la vecina ciudad de Reconquista. La función será el domingo 23 de noviembre, a las 21:00hs., en el Complejo Arno.



El musical es una versión adaptada de la obra original, la cual marcó un antes y un después en la historia del teatro musical. Cuenta con 23 artistas entre cantantes, bailarines y actores y ya fue presentada en la ciudad de Reconquista en varias oportunidades.



Para adquirir entradas contactarse al número: 3482-573390, con referentes de Catarsis Teatro o dirigirse a la Biblioteca Pública Municipal “Brigadier Estanislao López”.