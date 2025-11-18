Mancini: “Celebramos la tradición del litoral junto a Patricia Gómez”

El pasado viernes 14 de noviembre, en el marco del Día de la Tradición, por iniciativa de la Diputada Provincial Charo Mancini, la cantora Patricia Gómez presentó su disco “Radio Goya II” en el Club Social Las Toscas. El evento reunió a las autoridades locales, referentes culturales, agrupaciones artísticas y a una gran cantidad de vecinas y vecinos de la región.

La participación del Ballet Agüyje aportó una representación escénica que enriqueció la jornada y reafirmó el valor de las expresiones tradicionales como parte de la identidad santafesina.

En este sentido, la Legisladora expresó: “Siempre desde este lugar buscamos visibilizar la cultura que nos representa, es un gusto tener en la ciudad a una artista como Patricia Gómez”.

En este sentido, la artista Reconquístense Patricia Gómez, expresó: “Muchas gracias por el espacio; para nosotros es un honor ser parte del Norte de Santa Fe, encontrarnos con este público tan amplio y con tanta gente comprometida. Gracias, Charo, por la gestión, por el carisma y por su compromiso con la cultura, la música y el arte”.